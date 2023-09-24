В российском Курске около 10:20 раздались взрывы. Впоследствии губернатор Роман Старовойт заявил о попадании беспилотника в крышу административного здания, которое расположено в центре города.

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Как утверждают местные власти, повреждения "незначительны", пострадавших в результате атаки дрона нет.

"В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место", – написал Старовойт.

Местные ресурсы публикуют кадры, запечатленные уличными камерами. На них слышен громкий звук, взрывная волна спровоцировала вой автомобильных сирен.

Куряне утверждают, что слышали по меньшей мере два взрыва. Они распространили видео, на котором издали видно, как над городом вздымается черный дым.

Росси

24 сентября жители Курска отмечают День города.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. Есть много видео с места происшествия.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

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