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У Курську на День міста чули вибухи. Влада пише про атаку БпЛА на адмінбудівлю – відео видео

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24.09.2023, 10:52
Відео: соцмережі
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У російському Курську близько 10:20 пролунали вибухи. Згодом губернатор Роман Старовойт заявив про влучання безпілотника у дах адміністративної будівлі, що у центрі міста.

Як стверджує місцева влада, пошкодження "незначні", постраждалих внаслідок атаки дрона немає.

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Незначно постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце", – написав Старовойт.

Місцеві ресурси публікують кадри, зафільмовані вуличними камерами. На них чути гучний звук, вибухова хвиля спровокувала вий автомобільних сирен.

Куряни стверджують, що чули щонайменше два вибухи. Вони поширили відео, на якому здалека видно, як над містом здіймається чорний дим.

Російський Telegram-канал ASTRA, наближений до російських силовиків, пише, що "адмінбудівлею" виявилася будівля ФСБ РФ.

24 вересня мешканці Курська святкують День міста.

  • Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.
  • Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

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Мілана Головань
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