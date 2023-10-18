Служба безпеки України вночі 18 жовтня атакувала дронами-камікадзе польовий табір російських військових біля села Постоялі Двори в Курській області, неподалік військового аеродрому "Халіно". Вибухи зняли на відео, його автор невідомий. Про це повідомило джерело LIGA.net у СБУ.

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На відео помітно дев'ять спалахів. Невідомо, чи знято воно "за раз", це прильоти, запуск ракет ППО або перехоплення дронів.

У таборі, за даними розвідки, розміщувалося до 3000 військовослужбовців армії країни-окупанта та близько 80 одиниць військової техніки.

Поки що втрати противника уточнюються, зазначило джерело, додавши: "Очевидно, що ураження були потужними – зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору".

Російська влада заявила, що "ППО збила всі безпілотники" і "втрат немає".

Аеродром "Халіно" (за назвою однойменного селища поряд) розташований за 7 км на схід від центру Курська. Там базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.

"Халіно" не вперше потрапляє під удар: по аеродрому прилітає з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення він закритий для цивільних польотів, використовується для базування російських винищувачів. А рано-вранці 27 серпня були атаковані літаки на Курському аеродромі. Дрони контррозвідників СБУ відпрацювали по чотирьох Су-30 та одному МіГ-29. Серед уражених цілей – радари С-300 та два "Панцирі". У цих БПЛА бойова начинка, "як у HIMARS".

24 вересня 2023 року дрон-пастка вбив командування авіаполку росіян на "Халіно". Крім цієї атаки, український безпілотник того ж дня атакував у Курську й будівлю МВС РФ.

Вранці 25 вересня в місті знову пролунав гучний вибух.

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