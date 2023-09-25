У російському Курську вранці 25 вересня пролунав гучний вибух, над містом здіймається дим. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Росіяни заявляють, що рано-вранці в Курську пролунав вибух.

Місцеві пабліки пишуть, що над одним із районів міста підіймається дим.

Представники Москви на місцях поки що не коментували ситуацію.

Момент вибуху потрапив на камери відеоспостереження.

24 вересня український безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.

Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Читайте також: "Вони пронумеровані". ГУР має список стратегічних об'єктів Росії, які будуть знищені

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.