У російському Курську вранці 25 вересня пролунав гучний вибух, над містом здіймається дим. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
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Росіяни заявляють, що рано-вранці в Курську пролунав вибух.
Місцеві пабліки пишуть, що над одним із районів міста підіймається дим.
Представники Москви на місцях поки що не коментували ситуацію.
Момент вибуху потрапив на камери відеоспостереження.
- 24 вересня український безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.
- Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.
- Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.
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