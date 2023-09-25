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Курськ прокинувся від гучного вибуху. Над містом підіймається дим — фото та відео моменту видео

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25.09.2023, 07:18
Дим над Курськом
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У російському Курську вранці 25 вересня пролунав гучний вибух, над містом здіймається дим. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни заявляють, що рано-вранці в Курську пролунав вибух.

Місцеві пабліки пишуть, що над одним із районів міста підіймається дим.

Представники Москви на місцях поки що не коментували ситуацію.

Момент вибуху потрапив на камери відеоспостереження.

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Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаКурськвибухи
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