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Курск проснулся от громкого взрыва. Над городом поднимается дым — фото и видео момента видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 07:18
Дым над Курском
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В российском Курске утром 25 сентября прогремел громкий взрыв, над городом поднимается дым. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Россияне заявляют, что рано утром в Курске прозвучал взрыв. 

Местные паблики пишут, что над одним из районов города поднимается дым.

Представители Москвы на местах пока не комментировали ситуацию.

Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. 

  • 24 сентября украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске.
  • Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
  • В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

Читайте также: "Они пронумерованы". У ГУР есть список стратегических объектов России, которые будут уничтожены

Дмитрий Гриниченко
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