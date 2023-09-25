В российском Курске утром 25 сентября прогремел громкий взрыв, над городом поднимается дым. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне заявляют, что рано утром в Курске прозвучал взрыв.

Местные паблики пишут, что над одним из районов города поднимается дым.

Представители Москвы на местах пока не комментировали ситуацию.

Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

24 сентября украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

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