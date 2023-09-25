В российском Курске утром 25 сентября прогремел громкий взрыв, над городом поднимается дым. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Россияне заявляют, что рано утром в Курске прозвучал взрыв.
Местные паблики пишут, что над одним из районов города поднимается дым.
Представители Москвы на местах пока не комментировали ситуацию.
Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.
- 24 сентября украинский беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске.
- Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
- В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.
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