"Картонні" дрони, якими Сили безпеки результативно вдарили по летовищу в Курську в ніч проти 27 серпня, "невидимі" для російської протиповітряної оборони, оскільки зроблені з радіопрозорих матеріалів, а ті вузли, які неможливо такими зробити, прикриті stealth-технологіями. Про це у сюжеті для Телебачення Торонто розповів представник виробника безпілотників.

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Раніше СБУ, яка провела операцію у Курську, показала відео випробувань цих дронів. Це не були дрони австралійської компанії Sypaq Systems, про що писала російська пропаганда; це апарати українського виробництва.

Дрони вартістю близько $1000 за одиницю завдали збитків на аеродромі окупантів "на десятки мільйонів доларів", повідомив журналіст.

За словами співрозмовника, особистість якого не розкривають, ці безпілотники розробляються вже майже рік і це було не перше їхнє використання.

"Це не один літачок, а комплекс технологій, які можна втілювати під різні завдання та різні габарити, а також під різне корисне навантаження. Це лише початок і початкова тестова версія", – сказав представник розробника.

Російська протиповітряна оборона нібито "не в змозі побачити цей літачок через радіопрозорість більшості його елементів", стверджує він. А елементи дрона, які неможливо зробити радіопрозорими, прикривають "за технологіями stealth".

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Засоби радіоелектронної боротьби РФ не змогли вплинути на ці дрони та їхню місію. Частково через те, що в цих БПЛА не застосовується GPS-наведення на ціль.

Співрозмовник зіронізував, що "фейсбук-експерти", які нарікали, що на супутникових фото після атаки не видно її наслідків, "очікували, що картонний літак принесе до Курська авіабомби ФАБ-250/500 і наступного дня будуть помітні воронки на аеродромі".

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"Поки що таку вагу ми донести не можемо. Але та б/ч, яка використовувалася, своє бойове завдання виконала. Отвори з маленьких елементів, що влучають, точно не помітиш з супутника", – зазначив він.

Бойова частина – тисячі кульок з карбіду вольфраму, тобто з матеріалу, який використовується і в снарядах для HIMARS. Вона вибухає над ціллю. Після такого влучення у більшості випадків літаки вже не можна відновити, вважає співрозмовник.

За словами розробника, наразі в Україні виробляється "достатньо і навіть більше" таких дронів для закриття потреб Сил безпеки.

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