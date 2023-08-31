З'явилося відео випробування картонних дронів, якими Служба безпеки України вдарила по аеродрому в Курську в ніч проти 27 серпня. Відповідний запис опублікував журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, СБУ влаштувала атаку дронами з картону, які змогли пролетіти через ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не бути виявленими.
На відео можна побачити випробування нових безпілотників.
Бутусов написав, що операція називалася "Картоном по губах".
Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що вночі 27 серпня літаки на Курському аеродромі атакувала їхня військова контррозвідка.
Дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29, серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".
- 19 серпня 2023 року диверсанти в Росії атакували військовий аеродром під Новгородом. У розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому, а також по в/ч 12676 окупантів у Криму (джерело повідомило LIGA.net, що удар 25 серпня по цій базі був спецоперацією СБУ та ЗСУ).
- Пізно ввечері 29 серпня сталися вибухи у Пскові, вночі вони також лунали у Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули у Московській, Липецькій, Орловській та Калузькій областях, у Рязані та інших місцях.
- Згодом з'явились перші супутникові знімки аеродрому під Псковом, на них видно пошкодження щонайменше двох військових транспортних літаків Іл-76.
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