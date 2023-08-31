З'явилося відео випробування картонних дронів, якими Служба безпеки України вдарила по аеродрому в Курську в ніч проти 27 серпня. Відповідний запис опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, СБУ влаштувала атаку дронами з картону, які змогли пролетіти через ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не бути виявленими.

На відео можна побачити випробування нових безпілотників.

Бутусов написав, що операція називалася "Картоном по губах".

Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що вночі 27 серпня літаки на Курському аеродромі атакувала їхня військова контррозвідка.

Дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29, серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

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