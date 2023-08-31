Появилось видео испытания картонных дронов, которыми Служба безопасности Украины ударила по аэродрому в Курске в ночь на 27 августа. Соответствующую запись опубликовал журналист Юрий Бутусов.
По его словам, СБУ устроила атаку дронами из картона, которые смогли пролететь через эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения и не быть выявленными.
На видео можно заметить испытание новых беспилотников.
Бутусов написал, что операция называлась "Картоном по губам".
Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ночью 27 августа самолеты на Курском аэродроме атаковала их военная контрразведка.
Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".
- 19 августа 2023 года диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом. В разведке намекнули, что, возможно, ударили по аэродрому, а также по в/ч 12676 оккупантов в Крыму (источник сообщил LIGA.net, что удар 25 августа по этой базе был спецоперацией СБУ и ВСУ).
- Поздним вечером 29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также раздавались в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах.
- Впоследствии появились первые спутниковые снимки аэродрома под Псковом, на них видны повреждения по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.
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