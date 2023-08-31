UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Картоном по губам". Видео испытаний дронов, которыми СБУ ударила по аэродрому в Курске видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 15:17
Испытание картонных дронов
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие

Появилось видео испытания картонных дронов, которыми Служба безопасности Украины ударила по аэродрому в Курске в ночь на 27 августа. Соответствующую запись опубликовал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, СБУ устроила атаку дронами из картона, которые смогли пролететь через эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения и не быть выявленными.

На видео можно заметить испытание новых беспилотников. 

Бутусов написал, что операция называлась "Картоном по губам". 

Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ночью 27 августа самолеты на Курском аэродроме атаковала их военная контрразведка.

Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Читайте также: Удар по "Шайковке". ГУР подтверждает повреждение по меньшей мере одного самолета россиян

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбукурскбеспилотникиоборонкадрон-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 