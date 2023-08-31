Появилось видео испытания картонных дронов, которыми Служба безопасности Украины ударила по аэродрому в Курске в ночь на 27 августа. Соответствующую запись опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, СБУ устроила атаку дронами из картона, которые смогли пролететь через эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения и не быть выявленными.

На видео можно заметить испытание новых беспилотников.

Бутусов написал, что операция называлась "Картоном по губам".

Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что ночью 27 августа самолеты на Курском аэродроме атаковала их военная контрразведка.

Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

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