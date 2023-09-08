"Картонные" дроны, которыми Силы безопасности результативно ударили по аэродрому в Курске в ночь на 27 августа, "невидимы" для российской противовоздушной обороны, так как сделаны из радиопрозрачных материалов, а те узлы, которые невозможно такими сделать, прикрыты stealth-технологиями. Об этом в сюжете для Телебачення Торонто рассказал представитель производителя беспилотников.

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Ранее СБУ, которая провела операцию в Курске, показала видео испытаний этих дронов.

Дроны стоимостью около $1000 за единицу нанести ущерба на аэродроме оккупантов "на десятки миллионов долларов", сообщил журналист.

По словам его собеседника, личность которого не раскрывают, эти беспилотники разрабатываются уже почти год, и это было не первое их использование.

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"Это не один самолетик, а комплекс технологий, которые можно воплощать под разные задачи и разные габариты, и под разную полезную нагрузку. <...> Это только начало и начальная тестовая версия", – сказал представитель разработчика.

Российская противовоздушная оборона якобы "не в состоянии увидеть этот самолетик из-за радиопрозрачности большинства его элементов", утверждает он. А элементы дрона, которые невозможно сделать радиопрозрачными, прикрывают "по технологиям стелс".

Средства радиоэлектронной борьбы РФ не смогли повлиять на эти дроны и их миссию. Частично из-за того, что в БПЛА не применяется GPS-наведение на цель.

Собеседник сыронизировал, что "фейсбук-эксперты", которые сетовали, что на спутниковых фото после атаки не видно ее последствий, "ожидали, что картонный самолетик принесет в Курск авиабомбы ФАБ-250/500, и что на следующий день будут заметны воронки на аэродроме".

"Пока что такой вес мы донести не можем. Но та б/ч, которая использовалась, свою боевую задачу выполнила. Отверстия из маленьких поражающих элементов точно не заметишь со спутника", – отметил он.

Боевая часть – тысячи шариков из карбида вольфрама, то есть из материала, который используется и в снарядах для HIMARS. Она взрывается над целью.

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