На аеродромі Халіно в Росії дрон убив командування авіаполку окупантів – джерело в розвідці
24 вересня на аеродромі "Халіно" у Курській області вибухнув український БПЛА, постраждало керівництво авіаційного полку окупантів. Про це розповів LIGA.net співрозмовник у Головному управлінні розвідки.
Було атаковано аеродром "Халіно" (за назвою однойменного селища поряд) за 7 км на схід від центру Курська, де базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.
Під час вибуху були вбиті або отримали поранення:
- командир 14 авіаполку;
- один із його заступників;
- група офіцерів-авіаторів;
- представник військової контррозвідки ФСБ;
- працівники аеродрому.
За його словами, "потужний" вибух стався прямо на злітно-посадковій смузі, і з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених".
Співрозмовник каже, що "український БПЛА" нібито було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом, і далі безпілотник "безпечно приземлився" на ЗПС.
"Для його огляду та подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, відбулася детонація боєприпасу", – розповіло джерело.
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- "Халіно" не вперше потрапляє під удар: по аеродрому прилітає з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення він закритий для цивільних польотів, використовується для базування російських винищувачів.
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