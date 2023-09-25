На аеродромі Халіно в Росії дрон убив командування авіаполку окупантів – джерело в розвідці

24 вересня на аеродромі "Халіно" у Курській області вибухнув український БПЛА, постраждало керівництво авіаційного полку окупантів. Про це розповів LIGA.net співрозмовник у Головному управлінні розвідки.

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Було атаковано аеродром "Халіно" (за назвою однойменного селища поряд) за 7 км на схід від центру Курська, де базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.

Під час вибуху були вбиті або отримали поранення:

- командир 14 авіаполку;

- один із його заступників;

- група офіцерів-авіаторів;

- представник військової контррозвідки ФСБ;

- працівники аеродрому.

За його словами, "потужний" вибух стався прямо на злітно-посадковій смузі, і з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених".

Співрозмовник каже, що "український БПЛА" нібито було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом, і далі безпілотник "безпечно приземлився" на ЗПС.

"Для його огляду та подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, відбулася детонація боєприпасу", – розповіло джерело.

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"Халіно" не вперше потрапляє під удар: по аеродрому прилітає з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення він закритий для цивільних польотів, використовується для базування російських винищувачів.

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