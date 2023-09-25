На аэродроме Халино в России дрон убил командование авиаполка ВКС РФ – источник в разведке

24 сентября на аэродроме "Халино" в Курской области взорвался украинский БПЛА, пострадало руководство авиационного полка оккупантов. Об этом рассказал LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки.

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Был атакован аэродром "Халино" (по названию одноименного поселка рядом) в 7 км на восток от центра Курска, где базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ.

При взрыве были убиты или получили ранения:

- командир 14 авиаполка;

- один из его заместителей;

- группа офицеров-авиаторов;

- представитель военной контрразведки ФСБ;

- работники аэродрома.

По его словам, "мощный" взрыв произошел прямо на взлетно-посадочной полосе, и с места происшествия "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

Собеседник говорит, что "украинский БПЛА" якобы был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы россиян рядом с аэродромом, и дале беспилотник "безопасно приземлился" на ВПП.

"Для его осмотра и последующей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "почтенная" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", – рассказал источник.

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