США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, ракет будет больше – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире 1+1 заявил, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS и их количество будет расти.

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Глава МИД утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ракет то, что США будут предоставлять их Украине регулярно и в большем количестве.

По его словам, это прямой результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, достигнутыми в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября.

"Если прочитать между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение. Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – сказал он.

Отвечая на замечание ведущего, что поставленные ракеты старше 27 лет, Кулеба сказал: "Есть такое выражение: если бы вы знали, из чего делают колбасу, вы бы ее не ели. Здесь не о годе, нам главное, чтобы стреляло".

Министр выразил надежду, что в будущем Вашингтон передаст Украине ATACMS с увеличенной дальностью полета – до 300 км (ракеты из первой партии летят до 165 км. – Ред.).

Украина в ночь на 17 октября нанесла мощные удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. Это было первое применение американских баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью, отлично подходящей для ударов по аэродромам.

По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

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