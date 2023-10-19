ATACMS змушує РФ відтягувати склади та аеродроми, суттєво змінює правила гри – ЗСУ

Таємно передані Вашингтоном далекобійні ракети ATACMS, якими Сили оборони успішно завдали ударів по аеродрому окупантів, зокрема, у Луганську, "суттєво змінюють правила гри", оскільки тепер росіяни змушені відтягувати свої склади та аеродроми вглиб території. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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За його словами, Росія не відмовилася від повної окупації Луганської області, цей напрямок залишається одним з пріоритетним для ворога, водночас поява ATACMS ускладнить забезпечення окупаційних військ та підірве логістику.

"Поява такої потужної зброї, як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot", — сказав він.

За словами Євлаша, через наявність тепер у Сил оборони цієї далекобійної зброї окупантам доведеться розтягувати свої склади й командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень і підльотної дистанції до поля бою.

Речник додав, що загарбники будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему".

За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.

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