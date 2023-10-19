ATACMS змушує РФ відтягувати склади та аеродроми, суттєво змінює правила гри – ЗСУ
Таємно передані Вашингтоном далекобійні ракети ATACMS, якими Сили оборони успішно завдали ударів по аеродрому окупантів, зокрема, у Луганську, "суттєво змінюють правила гри", оскільки тепер росіяни змушені відтягувати свої склади та аеродроми вглиб території. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
За його словами, Росія не відмовилася від повної окупації Луганської області, цей напрямок залишається одним з пріоритетним для ворога, водночас поява ATACMS ускладнить забезпечення окупаційних військ та підірве логістику.
"Поява такої потужної зброї, як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot", — сказав він.
За словами Євлаша, через наявність тепер у Сил оборони цієї далекобійної зброї окупантам доведеться розтягувати свої склади й командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень і підльотної дистанції до поля бою.
Речник додав, що загарбники будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему".
- За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
- Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.
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