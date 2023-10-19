ATACMS заставляет РФ оттягивать склады и аэродромы, существенно меняет правила игры – ВСУ

Тайно переданные Вашингтоном дальнобойные ракеты ATACMS, которыми Силы обороны успешно нанесли удары по аэродрому оккупантов, в частности, в Луганске, "существенно меняют правила игры", поскольку теперь россияне вынуждены оттягивать свои склады и аэродромы вглубь территории. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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По его словам, Россия не отказалась от полной оккупации Луганской области, это направление остается одним из приоритетных для врага, в то же время появление ATACMS усложнит обеспечение оккупационных войск и подорвет логистику.

"Появление такого мощного оружия, как ATACMS является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot", – сказал он.

По словам Евлаша, из-за наличия теперь у Сил обороны этого дальнобойного оружия оккупантам придется растягивать свои склады и командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений и подлетной дистанции до поля боя.

Спикер добавил, что захватчики будут вынуждены потратить время на поиск новых мест для размещения складов, что приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".

По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

Удар ATACMS по аэропорту Луганска. Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ

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