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ATACMS заставляет РФ оттягивать склады и аэродромы, существенно меняет правила игры – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 12:25
ATACMS заставляет РФ оттягивать склады и аэродромы, существенно меняет правила игры – ВСУ - Фото
Пуск ATACMS (Фото: USAASC)

Тайно переданные Вашингтоном дальнобойные ракеты ATACMS, которыми Силы обороны успешно нанесли удары по аэродрому оккупантов, в частности, в Луганске, "существенно меняют правила игры", поскольку теперь россияне вынуждены оттягивать свои склады и аэродромы вглубь территории. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, Россия не отказалась от полной оккупации Луганской области, это направление остается одним из приоритетных для врага, в то же время появление ATACMS усложнит обеспечение оккупационных войск и подорвет логистику.

"Появление такого мощного оружия, как ATACMS является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot", – сказал он.

По словам Евлаша, из-за наличия теперь у Сил обороны этого дальнобойного оружия оккупантам придется растягивать свои склады и командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений и подлетной дистанции до поля боя.

Спикер добавил, что захватчики будут вынуждены потратить время на поиск новых мест для размещения складов, что приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".

  • По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
  • Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

Удар ATACMS по аэропорту Луганска. Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ

Милана Головань
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войнаЛуганскATACMSилья евлаш

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