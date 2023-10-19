США регулярно постачатимуть Україні ATACMS, ракет буде більше – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 1+1 заявив, що США регулярно постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS і їхня кількість зростатиме.

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Глава МЗС ствердно відповів на запитання, чи означає постачання першої партії ракет те, що США надаватимуть їх Україні регулярно та в більшій кількості.

За його словами, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.

"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення. Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – сказав він.

Відповідаючи на зауваження ведучого, що поставлені ракети старші за 27 років, Кулеба сказав: "Є такий вислів: якби ви знали, з чого роблять ковбасу, ви б її не їли. Тут не про рік, нам головне, щоб стріляло".

Міністр висловив сподівання, що в майбутньому Вашингтон передасть Україні ATACMS зі збільшеною дальністю польоту – до 300 км (ракети з першої партії летять до 165 км. – Ред.).

Україна у ніч проти 17 жовтня завдала потужних ударів по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську. Це було перше застосування американських балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною, яка чудово підходить для ударів по летовищах.

За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.

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