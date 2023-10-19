США регулярно постачатимуть Україні ATACMS, ракет буде більше – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 1+1 заявив, що США регулярно постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS і їхня кількість зростатиме.
Глава МЗС ствердно відповів на запитання, чи означає постачання першої партії ракет те, що США надаватимуть їх Україні регулярно та в більшій кількості.
За його словами, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, які були досягнуті у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня.
"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення. Тому дякуємо Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", – сказав він.
Відповідаючи на зауваження ведучого, що поставлені ракети старші за 27 років, Кулеба сказав: "Є такий вислів: якби ви знали, з чого роблять ковбасу, ви б її не їли. Тут не про рік, нам головне, щоб стріляло".
Міністр висловив сподівання, що в майбутньому Вашингтон передасть Україні ATACMS зі збільшеною дальністю польоту – до 300 км (ракети з першої партії летять до 165 км. – Ред.).
- Україна у ніч проти 17 жовтня завдала потужних ударів по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську. Це було перше застосування американських балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною, яка чудово підходить для ударів по летовищах.
- За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
- Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.
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