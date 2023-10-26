ЗСУ завдали удару ATACMS під Луганськом: фото уламків балістичних ракет

Російські окупанти опублікували фотографії з розгінними блоками балістичних ракет ATACMS, які Україна нещодавно отримала від США, ймовірно, у невеликому обсязі. За їхньою інформацією, що підтверджується OSINT-ресурсами та повідомленнями у місцевих чатах про вибухи, ракети впали вранці 25 жовтня на тимчасово окупованій території смт Білоріченський під Луганськом.

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Найближча околиця Луганська – за 18 км від селища на північний схід. Від Білоріченського до Луганського аеродрому – приблизно 22 км.

У кількох чатах Лутугинського району одночасно після 05:00 повідомили про гуркіт, звуки вибухів та заграву.

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Судячи з зовнішнього вигляду розгінних блоків одноступеневих балістичних ракет, це ATACMS касетної версії; саме ті, які й було передано Силам оборони.

Командування ЗСУ не повідомляло ні про атаку, ні про її результат. Також немає жодної публічної інформації про те, наскільки результативним був удар. Росіяни не писали навіть про "успішну роботу ППО", як вони зазвичай роблять після атак України.

За двома повідомленнями у чатах, у районі, де був удар, нібито стояли системи протиповітряної оборони окупантів, проте цю інформацію перевірити неможливо.

Уламками було пошкоджено газопровід, у кількох будинках вилетіли шибки.

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Звідки наносився удар, невідомо.

Від Білоріченського до найближчої відносно безпечної пускової позиції за лінією Бахмут – Горлівка – близько 90 км.

Фото, яке розповсюджують у мережі як ілюстрацію "прильоту" ATACMS (див. нижче), зроблено у світлий час доби, тоді як о п'ятій годині ранку наприкінці жовтня ще темно:

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