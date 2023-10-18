У соцмережах поширюється відео, як стверджується, із залпом далекобійних ракет ATACMS, здійсненим українськими захисниками.

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На відео видно запуск шести ракет.

На одному моменті відео видно установку, яка схожа на HIMARS – з них і запускають ATACMS.

Учора, 17 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з запуском трьох ракет ATACMS уночі.

17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що вночі в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент підтвердив це.

The New York Times із посиланням на двох західних чиновників пише, що США передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS

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