У соцмережах поширюється відео, як стверджується, із залпом далекобійних ракет ATACMS, здійсненим українськими захисниками.
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На відео видно запуск шести ракет.
На одному моменті відео видно установку, яка схожа на HIMARS – з них і запускають ATACMS.
Учора, 17 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з запуском трьох ракет ATACMS уночі.
ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Раніше Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.
Враховуючи інформацію з відкритих джерел, удар по Бердянську 17 жовтня був здійснений ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Це базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Дальність стрільби до 165 км.
Враховуючи інформацію з відкритих джерел, удар по Бердянську 17 жовтня був здійснений ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Це базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Дальність стрільби до 165 км.
- 17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що вночі в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.
- Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент підтвердив це.
- The New York Times із посиланням на двох західних чиновників пише, що США передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS
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