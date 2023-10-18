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Запуск шести ракет ATACMS – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 17:50
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В соцсетях распространяется видео, как утверждается, с залпом дальнобойных ракет ATACMS, совершенным украинскими защитниками.

На видео виден запуск шести ракет.

На одном моменте видео видна установка, которая похожа на HIMARS – с них и запускают ATACMS.

17 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с запуском трех ракет ATACMS ночью.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Ранее Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Судя по информации из открытых источников, удар по Бердянску 17 октября был совершен ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Дальность стрельбы до 165 км.

Інфографіка: The Insider
  • 17 октября 2023 года в ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.
  • Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент подтвердил это.
  • The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что США передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля – земля" ATACMS

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Артём Джерипа
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войнаHIMARSATACMS

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