В соцсетях распространяется видео, как утверждается, с залпом дальнобойных ракет ATACMS, совершенным украинскими защитниками.
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На видео виден запуск шести ракет.
На одном моменте видео видна установка, которая похожа на HIMARS – с них и запускают ATACMS.
17 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с запуском трех ракет ATACMS ночью.
СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Ранее Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.
Судя по информации из открытых источников, удар по Бердянску 17 октября был совершен ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Дальность стрельбы до 165 км.
Судя по информации из открытых источников, удар по Бердянску 17 октября был совершен ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Дальность стрельбы до 165 км.
- 17 октября 2023 года в ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.
- Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент подтвердил это.
- The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что США передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля – земля" ATACMS
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