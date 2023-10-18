"Росіяни стали хорошими". HIMARS високоточно прибив два "Гради" на перезаряджанні – відео

Ракетний комплекс M142 HIMARS високоточним ударом знищив дві пускові установки БМ-21 "Град" російських окупантів під час завантаження в них реактивних снарядів. Відео ураження військової техніки та живої сили загарбників показали з розвідувального безпілотника Shark бійці 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила.

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Аеророзвідка зафіксувала у секторі своєї відповідальності роботу двох реактивних систем залпового вогню росіян, простежила, куди машини йдуть на перезаряджання.

Обидві РСЗВ зупинилися поруч у лісистій місцевості біля річки, де під деревами окупанти облаштували склад боєприпасів. Координати "Градів" оперативно передали розрахунку HIMARS, після чого було здійснено пуск одного реактивного снаряда, що містить 182 000 вольфрамових кульок.

За даними джерела, час польоту боєприпасу M30A1 становив 120 секунд, після чого стоянку противника було знищено.

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"Результат словами не передати. Треба подивитись, відчути та нагадати собі, що росіяни стали хорошими завдяки вашій небайдужості й коштам, які ви задонатили на гарні справи", – резюмували у бригаді.

На початку літа 2022 року Україна отримала M142 HIMARS і реактивні снаряди, що б'ють на 70-80 км, це стало одним із геймчендждерів війни.

У жовтні 2023 року Україна вперше застосувала (відео) найстарішу/базову версію ATACMS – Block 1 – з касетною б/год, що містить 950 суббоєприпасів M74.

ATACMS запускаються з пускових установок M142, M270 та їх модифікацій на озброєнні у союзників. Різні варіанти ATACMS мають дальність ураження до 300 км (тестова версія ракети PRISM – до 500).

Нещодавно Lockheed Martin випробувала нову систему: вона дозволить бити з HIMARS по цілях, що рухаються.

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