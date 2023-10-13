Lockheed Martin випробувала нову систему. Вона дозволить бити з HIMARS по рухомих цілях
У США провели випробування прототипу ракетної системи зв'язку, яка дозволить бити по рухомих цілях з HIMARS. Про це повідомили у пресслужбі компанії-виробника Lockheed Martin.
Лінія передачі даних здійснювалася всередині літака, повторюючи траєкторію ракети від поверхні поверхні.
Наголошується, що нова система дозволить вести високоточний вогонь на великих дистанціях, отримувати оновлення цілей у польоті для точного ураження переміщених чи мобільних цілей.
"Ця перевірка концепції спрямована на те, щоб дати можливість армії завдавати глибоких ударів за допомогою наступального вогню по цілях, що рухаються в спірних умовах, що є критично важливим потенціалом для підвищення гнучкості в підключеній мережі армії США і дозволяє нашим клієнтам випереджати загрози, що розвиваються", – сказав віце-президент компанії Скот Арнольд.
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