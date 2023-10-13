Lockheed Martin випробувала нову систему. Вона дозволить бити з HIMARS по рухомих цілях

У США провели випробування прототипу ракетної системи зв'язку, яка дозволить бити по рухомих цілях з HIMARS. Про це повідомили у пресслужбі компанії-виробника Lockheed Martin.

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Йдеться про випробування каналу зв'язку Remote Interceptor Guidance – 360 (RIG-360), який надає цільові оновлення для передачі даних на боєприпасах реактивних систем.

Лінія передачі даних здійснювалася всередині літака, повторюючи траєкторію ракети від поверхні поверхні.

Наголошується, що нова система дозволить вести високоточний вогонь на великих дистанціях, отримувати оновлення цілей у польоті для точного ураження переміщених чи мобільних цілей.

"Ця перевірка концепції спрямована на те, щоб дати можливість армії завдавати глибоких ударів за допомогою наступального вогню по цілях, що рухаються в спірних умовах, що є критично важливим потенціалом для підвищення гнучкості в підключеній мережі армії США і дозволяє нашим клієнтам випереджати загрози, що розвиваються", – сказав віце-президент компанії Скот Арнольд.

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