Столтенберг: Ізраїль не завадить підтримці України з боку НАТО. Це не слова, а конкретні справи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Ізраїлю з терористами ХАМАС не завадить підтримці України з боку Альянсу. Про це він повідомив в інтерв'ю Deutsche Welle.

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За його словами, на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" країни НАТО заявили, що "вражені" жорстокістю атаки ХАМАС на Ізраїль, але це не підірве можливість Альянсу підтримувати Україну.

"Це демонструється не лише на словах, а й на ділі", — сказав Столтенберг.

Він зазначив, що тільки останніми днями Німеччина передала нові системи протиповітряної оборони, зокрема, Patriot, також були нові пакети від США, Великої Британії та інших партнерів.

"Отже, підтримка України з боку НАТО – це не лише слова, це конкретні дії. Думаю, що найкращим вираженням нашої підтримки є конкретні дії, які можна побачити на місцях щодня в рамках нашої постійної підтримки України", — резюмував генсек НАТО.

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути "деякі проблеми" з військовою допомогою.

Видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд.

Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.

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