Буданов: Якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть бути проблеми із допомогою союзників

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути деякі проблеми з військовою допомогою. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.

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За його словами, якщо конфлікт буде обмежений у часі до кількох тижнів, то "хвилюватися нема про що".

"Але якщо ситуація затягнеться, зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не лише Україні потрібно буде постачати озброєння та боєприпаси", — сказав Буданов.

Він зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно.

"А далі все залежатиме від нас – як правильно зможемо донести всім, показати та пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас", – заявив розвідник.

Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги України, сума може досягати $100 млрд.

Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.

12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

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