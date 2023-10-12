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Буданов: Якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть бути проблеми із допомогою союзників

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 06:22
Буданов: Якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть бути проблеми із допомогою союзників - Фото
Кирило Буданов (Фото: скріншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути деякі проблеми з військовою допомогою. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.

За його словами, якщо конфлікт буде обмежений у часі до кількох тижнів, то "хвилюватися нема про що".

"Але якщо ситуація затягнеться, зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не лише Україні потрібно буде постачати озброєння та боєприпаси", — сказав Буданов.

Він зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно.

"А далі все залежатиме від нас – як правильно зможемо донести всім, показати та пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас", – заявив розвідник.

  • Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги України, сума може досягати $100 млрд.
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Дмитро Гриниченко
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