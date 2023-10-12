Буданов: Якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть бути проблеми із допомогою союзників
12.10.2023, 06:22
Кирило Буданов (Фото: скріншот з відео)
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути деякі проблеми з військовою допомогою. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, якщо конфлікт буде обмежений у часі до кількох тижнів, то "хвилюватися нема про що".
"Але якщо ситуація затягнеться, зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не лише Україні потрібно буде постачати озброєння та боєприпаси", — сказав Буданов.
Він зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно.
"А далі все залежатиме від нас – як правильно зможемо донести всім, показати та пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас", – заявив розвідник.
- Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує запросити Конгрес про найбільший в історії пакет допомоги України, сума може досягати $100 млрд.
- Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
- 12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".
Читайте також: Білий дім: США мають гроші і на Україну, і на Ізраїль. Інакше доведеться відправляти солдатів
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі