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Білий дім: США мають гроші і на Україну, і на Ізраїль. Інакше доведеться відправляти солдатів

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11.10.2023, 08:43
Білий дім: США мають гроші і на Україну, і на Ізраїль. Інакше доведеться відправляти солдатів - Фото
Джейк Салліван (Фото: EPA)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон має можливість одночасно допомагати Україні та Ізраїлю. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.

За його словами, США здатні підтримувати Україну в Європі, Ізраїль на Близькому Сході та своїх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"І частина нашої роботи – забезпечити роботу у всіх цих театрах одночасно", – сказав Салліван.

Він зазначив, що допомога Україні незрівнянна з тими витратами, які були б необхідні у разі поразки Києва.

"Якщо агресія потенційно триватиме у всій Європі, то набагато вигідніше зробити дії зараз, а не платити величезну ціну пізніше, яка, зрештою, може вимагати фактичного розгортання американських військ", – заявив радник президента США.

Чиновник наголосив, що твердження про те, що Вашингтон не може одночасно підтримувати Україну та Ізраїль є хибними.

  • Раніше видання The Telegraph писало, що команда президента США Джо Байдена планує дати запит до Конгресу про найбільший в історії пакет допомоги України, сума може досягати $100 млрд.
  • Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
  • 12 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте також: У Пентагоні сподіваються на підтримку Конгресу для одночасної допомоги і Україні, і Ізраїлю

Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльвійськова допомогабілий дімДжейк Салліван
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