Буданов: Если война в Израиле затянется, то могут быть проблемы с помощью союзников

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если война в Израиле затянется, то могут возникнуть "некоторые проблемы" с военной помощью. Об этом он сообщил в интервью УП.

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По его словам, если конфликт будет ограничен во времени до нескольких недель, то "волноваться не о чем".

"Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", — сказал Буданов.

Он отметил, что до середины 2024 года проблем с военной помощью Украине быть не должно.

"А дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", — заявил разведчик.

Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.

Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

12 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

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