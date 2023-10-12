Буданов: Если война в Израиле затянется, то могут быть проблемы с помощью союзников
12.10.2023, 06:22
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если война в Израиле затянется, то могут возникнуть "некоторые проблемы" с военной помощью. Об этом он сообщил в интервью УП.
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По его словам, если конфликт будет ограничен во времени до нескольких недель, то "волноваться не о чем".
"Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", — сказал Буданов.
Он отметил, что до середины 2024 года проблем с военной помощью Украине быть не должно.
"А дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", — заявил разведчик.
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