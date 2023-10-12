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Буданов: Если война в Израиле затянется, то могут быть проблемы с помощью союзников

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 06:22
Буданов: Если война в Израиле затянется, то могут быть проблемы с помощью союзников - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если война в Израиле затянется, то могут возникнуть "некоторые проблемы" с военной помощью. Об этом он сообщил в интервью УП.

По его словам, если конфликт будет ограничен во времени до нескольких недель, то "волноваться не о чем". 

"Но если ситуация затянется, понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", — сказал Буданов.

Он отметил, что до середины 2024 года проблем с военной помощью Украине быть не должно. 

"А дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", — заявил разведчик.

  • Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.
  • Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.
  • 12 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".

Читайте также: Белый дом: У США есть деньги и на Украину, и на Израиль. Иначе придется отправлять солдат 

Дмитрий Гриниченко
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