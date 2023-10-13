Столтенберг: Израиль не помешает поддержке Украины со стороны НАТО. Это не слова, а дела
13.10.2023, 21:40
Йенс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война Израиля с террористами ХАМАС не помешает поддержке Украины со стороны Альянса. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.
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По его словам, на последней встрече в формате "Рамштайн" страны НАТО заявили, что "поражены" жестокостью атаки ХАМАС на Израиль, но это не подорвет возможность Альянса поддерживать Украину.
"Это демонстрируется не только на словах, но и на деле", — сказал Столтенберг.
Он отметил, что только за последние дни Германия передала новые системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot, также были новые пакеты от США, Великобритании и других партнеров.
"Следовательно, поддержка Украины со стороны НАТО – это не только слова, это конкретные действия. Думаю, что наилучшим выражением нашей поддержки являются конкретные действия, которые видны на местах ежедневно в рамках нашей постоянной поддержки Украины", — резюмировал генсек НАТО.
Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если война в Израиле затянется, то могут возникнуть "некоторые проблемы" с военной помощью.
- Издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.
- Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.
- 12 октября в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн".
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