Столтенберг: Израиль не помешает поддержке Украины со стороны НАТО. Это не слова, а дела

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война Израиля с террористами ХАМАС не помешает поддержке Украины со стороны Альянса. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, на последней встрече в формате "Рамштайн" страны НАТО заявили, что "поражены" жестокостью атаки ХАМАС на Израиль, но это не подорвет возможность Альянса поддерживать Украину.

"Это демонстрируется не только на словах, но и на деле", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что только за последние дни Германия передала новые системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot, также были новые пакеты от США, Великобритании и других партнеров.

"Следовательно, поддержка Украины со стороны НАТО – это не только слова, это конкретные действия. Думаю, что наилучшим выражением нашей поддержки являются конкретные действия, которые видны на местах ежедневно в рамках нашей постоянной поддержки Украины", — резюмировал генсек НАТО.

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