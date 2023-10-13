UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Lockheed Martin испытала новую систему. Она позволит бить из HIMARS по движущимся целям

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 22:48
Lockheed Martin испытала новую систему. Она позволит бить из HIMARS по движущимся целям - Фото
Система HIMARS (Фото: EPA/FRANCIS R. MALASIG)

В США провели испытание прототипа ракетной системы связи, которая позволит бить по движущимся целям из HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя Lockheed Martin.

Речь идет об испытании канала связи Remote Interceptor Guidance – 360 (RIG-360), который предоставляет целевые обновления для канала передачи данных на боеприпасах реактивных систем. 

Линия передачи данных осуществлялась внутри самолета, повторяя траекторию ракеты от поверхности к поверхности.

Отмечается, что новая система позволит вести высокоточный огонь на больших дистанциях, получать обновления целей в полете для точного поражения перемещенных или мобильных целей.

"Эта проверка концепции направлена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары с помощью наступательного огня по движущимся целям в спорных условиях, что является критически важным потенциалом для повышения гибкости в подключенной сети армии США и позволяет нашим клиентам опережать развивающиеся угрозы", — сказал вице-президент компании Скотт Арнольд.

  • Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.
  • Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.
  • Генсек НАТО Столтенберг: Израиль не помешает поддержке Украины со стороны Альянса. Это не слова, а дела.

Читайте также: В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса для одновременной помощи и Украине, и Израилю

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаРСЗОLockheed MartinHIMARSоборонка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 