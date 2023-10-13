Lockheed Martin испытала новую систему. Она позволит бить из HIMARS по движущимся целям

В США провели испытание прототипа ракетной системы связи, которая позволит бить по движущимся целям из HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя Lockheed Martin.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Речь идет об испытании канала связи Remote Interceptor Guidance – 360 (RIG-360), который предоставляет целевые обновления для канала передачи данных на боеприпасах реактивных систем.

Линия передачи данных осуществлялась внутри самолета, повторяя траекторию ракеты от поверхности к поверхности.

Отмечается, что новая система позволит вести высокоточный огонь на больших дистанциях, получать обновления целей в полете для точного поражения перемещенных или мобильных целей.

"Эта проверка концепции направлена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары с помощью наступательного огня по движущимся целям в спорных условиях, что является критически важным потенциалом для повышения гибкости в подключенной сети армии США и позволяет нашим клиентам опережать развивающиеся угрозы", — сказал вице-президент компании Скотт Арнольд.

Ранее издание The Telegraph писало, что команда президента США Джо Байдена планирует запросить Конгресс о крупнейшем в истории пакете помощи Украине, сумма может достигать $100 млрд.

Однако, по оценкам законодателей США, $100 млрд – это "потолок", а на деле такой пакет может быть от $50 млрд.

Генсек НАТО Столтенберг: Израиль не помешает поддержке Украины со стороны Альянса. Это не слова, а дела.

Читайте также: В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса для одновременной помощи и Украине, и Израилю

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.