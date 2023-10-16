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HIMARS ударив по дроноводах ZALA на півдні за наведенням Сил спецоперацій – відео видео

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16.10.2023, 08:10
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Ракетна система HIMARS завдала удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA. Вогонь скорегували бійці Сил спеціальних операцій, завдяки удару в окупантів поменшало безпілотників, повідомляє ССО.

"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA", – пише відомство.

Захисники провели спостереження та скоригували вогонь HIMARS по розрахунку противника, внаслідок одного удару у загарбників поменшало дронів, зазначає ССО.

Судячи з відео, окупанти керували розвідувальним БПЛА, ймовірно, ZALA 421-16E.

ДОВІДКА. ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".

ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.

Безпілотники ZALA 421-16Е. Фото з відкритих джерел
  • 8 серпня з'явилось відео, як бійці 110-ї ОМБр разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку.
  • 7 вересня українська аеророзвідка показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, імовірно, використовували оператори безпілотників Zala – відео удару HIMARS.
  • 12 вересня артилерія Сил оборони одиничним ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет".

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Артем Джеріпа
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безпілотникдронссоHIMARSбпакZALA
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