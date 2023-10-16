Ракетна система HIMARS завдала удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA. Вогонь скорегували бійці Сил спеціальних операцій, завдяки удару в окупантів поменшало безпілотників, повідомляє ССО.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA", – пише відомство.

Захисники провели спостереження та скоригували вогонь HIMARS по розрахунку противника, внаслідок одного удару у загарбників поменшало дронів, зазначає ССО.

Судячи з відео, окупанти керували розвідувальним БПЛА, ймовірно, ZALA 421-16E.

ДОВІДКА. ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".



ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.



ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.

8 серпня з'явилось відео, як бійці 110-ї ОМБр разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку.

7 вересня українська аеророзвідка показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, імовірно, використовували оператори безпілотників Zala – відео удару HIMARS.

12 вересня артилерія Сил оборони одиничним ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет".

Читайте також: HIMARS і високоточна артилерія прибили "жирні" цілі: Тріаду, Малахіт, купку БМП – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.