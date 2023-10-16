Ракетная система HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA. Огонь скорректировали бойцы Сил специальных операций, благодаря удару у оккупантов стало меньше беспилотников, сообщает ССО.

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"В ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA", – пишет ведомство.

Защитники провели наблюдение и скорректировали огонь HIMARS по расчету противника, в результате одного удара у захватчиков стало меньше дронов, отмечает ССО.

Судя по видео, оккупанты управляли разведывательным БПЛА, вероятно, ZALA 421-16E.

СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".



ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.



ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.

8 августа появилось видео, как бойцы 110-й ОМБр вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении.

7 сентября украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala – видео удара HIMARS.

12 сентября артиллерия сил обороны единичным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет".

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