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HIMARS ударил по дроноводам ZALA на юге по наводке Сил спецопераций – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 08:10
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Ракетная система HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA. Огонь скорректировали бойцы Сил специальных операций, благодаря удару у оккупантов стало меньше беспилотников, сообщает ССО.

"В ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA", – пишет ведомство.

Защитники провели наблюдение и скорректировали огонь HIMARS по расчету противника, в результате одного удара у захватчиков стало меньше дронов, отмечает ССО.

Судя по видео, оккупанты управляли разведывательным БПЛА, вероятно, ZALA 421-16E.

СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".

ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.

Беспилотники ZALA 421-16Е. Фото из открытых источников
  • 8 августа появилось видео, как бойцы 110-й ОМБр вместе с контрразведкой СБУ уничтожили российскую группу операторов FPV-дронов на Авдеевском направлении.
  • 7 сентября украинская аэроразведка показала уничтожение автомобиля российских оккупантов с прицепом, который, вероятно, использовали операторы беспилотников Zala – видео удара HIMARS.
  • 12 сентября артиллерия сил обороны единичным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет".

Читайте также: HIMARS и высокоточная артиллерия прибили жирные цели: Триаду, Малахит, кучку БМП – видео

Артём Джерипа
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дронбеспилотникссоHIMARSбпакZala
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