"Россияне стали хорошими". HIMARS высокоточно прибил два "Града" на перезарядке – видео

Ракетный комплекс M142 HIMARS высокоточным ударом уничтожил две пусковые установки БМ-21 "Град" российских оккупантов во время загрузки в них реактивных снарядов. Видео поражения военной техники и живой силы захватчиков показали с разведывательного беспилотника Shark бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады им. гетьмана Тараса Трясила.

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Аэроразведка зафиксировала в секторе своей ответственности работу двух реактивных систем залпового огня россиян, проследила, куда машины идут на перезарядку.

Обе РСЗО остановились рядом в лесистой местности около реки, где под деревьями оккупанты обустроили склад боеприпасов. Координаты "Градов" оперативно передали расчету HIMARS, после чего был произведен пуск одного реактивного снаряда, содержащего 182 000 вольфрамовых шариков.

По данным источника, время полета боеприпаса M30A1 было 120 секунд, после чего была уничтожена стоянка противника.

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"Результат словами не передать. Надо посмотреть, почувствовать и напомнить себе, что россияне стали хорошими благодаря вашему неравнодушию и средствам, которые вы задонатили на хорошие дела", – резюмировали в бригаде.

В начале лета 2022 года Украина получила M142 HIMARS и реактивные снаряды, которые бьют на 70-80 км, это стало одним из геймчендждеров войны.

В октябре 2023 года Украина впервые применила (видео) самую старую/базовую версию ATACMS – Block 1 – с кассетной б/ч, содержащей 950 суббоеприпасов M74.

ATACMS запускаются с пусковых установок M142, M270 и их модификаций на вооружении у союзников. Различные варианты ATACMS имеют дальность поражения до 300 км (тестовая версия ракеты PRISM – до 500).

Недавно Lockheed Martin испытала новую систему: она позволит бить из HIMARS по движущимся целям.

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