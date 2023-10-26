Россияне пишут – две ракеты ATACMS уничтожили три пусковые ЗРК С-400 под Луганском

Вчера, 25 октября, Украина якобы поразила ракетами ATACMS позицию российской противовоздушной обороны с тремя зенитными ракетными системами С-400 на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом следует из сообщения одного из российских пропагандистских Telegram-каналов ВЧК-ОГПУ, который ссылается на неназванный источник.

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В Минобороны РФ вчера заявили о якобы "перехвате" двух ракет ATACMS.

Источник пропагандистского канала прокомментировал: "Все именно так. Две ракеты ATACMS были уничтожены в следствии прямого попадания по позиции группы ПВО Вооруженных сил России в Луганской области и ценой трех находящихся там установок С-400".

ВЧК-ОГПУ – созданный в 2018 году российский анонимный Telegram-канал с 835 000 подписчиков, часто публикует якобы "инсайды" о силовиках/спецслужбах/политиках/событиях в РФ и на оккупированной части Украины. Часть из них подтверждаются, остальные проверить невозможно.

В местных чатах вчера тоже писали, что в районе, где был удар, якобы стояли системы ПВО оккупантов, однако эту информацию проверить невозможно.

Командование ВСУ не сообщало ни об атаке, ни о ее результате.

Оккупанты публиковали фотографии с разгонными блоками ATACMS. По их информации, ракеты якобы упали рано утром 25 октября на временно оккупированной территории пгт Белореченский под Луганском.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что фотографии двигателя от ATACMS, которые публикуют россияне, не значат, что им удалось сбить ракету. Но теоретически РФ может сбивать ATACMS - это могут быть ЗРК С-300В1.

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