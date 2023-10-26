Россияне пишут – две ракеты ATACMS уничтожили три пусковые ЗРК С-400 под Луганском
Вчера, 25 октября, Украина якобы поразила ракетами ATACMS позицию российской противовоздушной обороны с тремя зенитными ракетными системами С-400 на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом следует из сообщения одного из российских пропагандистских Telegram-каналов ВЧК-ОГПУ, который ссылается на неназванный источник.
В Минобороны РФ вчера заявили о якобы "перехвате" двух ракет ATACMS.
Источник пропагандистского канала прокомментировал: "Все именно так. Две ракеты ATACMS были уничтожены в следствии прямого попадания по позиции группы ПВО Вооруженных сил России в Луганской области и ценой трех находящихся там установок С-400".
В местных чатах вчера тоже писали, что в районе, где был удар, якобы стояли системы ПВО оккупантов, однако эту информацию проверить невозможно.
Командование ВСУ не сообщало ни об атаке, ни о ее результате.
Оккупанты публиковали фотографии с разгонными блоками ATACMS. По их информации, ракеты якобы упали рано утром 25 октября на временно оккупированной территории пгт Белореченский под Луганском.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что фотографии двигателя от ATACMS, которые публикуют россияне, не значат, что им удалось сбить ракету. Но теоретически РФ может сбивать ATACMS - это могут быть ЗРК С-300В1.
- В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
- 18 октября появилось видео с залповым пуском шести ракет (предположительно) ATACMS в темное время суток. Где, когда это было, по каким объектам и с каким результатом — данных нет.
- Пока Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км.
- По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".
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