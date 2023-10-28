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Росія завдала ракетних ударів з півдня, у Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 01:24
Росія завдала ракетних ударів з півдня, у Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи - Фото
Дніпро уночі з дрона (скриншот Наше Місто)

Близько першої ночі 28 жовтня російські окупанти вдарили крилатими ракетами по передмістях Дніпра і, ймовірно, Кривого Рогу. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у першому місті, і написав місцевий ресурс Перший Криворізький із другого.

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Приблизно о 01:02 у Дніпрі почули два вибухи. За кілька хвилин, о 01:08, надійшло повідомлення про вибух у Кривому Розі.

Поки невідомо, чи це "прильоти", вихід ракет протиповітряної оборони або перехоплення ракет.

Ще один співрозмовник на одній з околиць Дніпра "нічого не чув".

Час, який минув з моменту повідомлення моніторингових каналів про пуск ракет до вибухів, дозволяє стверджувати, що це були крилаті ракети, а не більш швидкісні балістичні.

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Євген Пилипенко
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