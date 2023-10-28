Россия нанесла ракетные удары с юга, в Днепре и Кривом Роге слышали взрывы

Около часа ночи 28 октября российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по пригородам Днепра и, вероятно, Кривого Рога. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в первом городе, и написал местный ресурс Перший Криворізький из второго.

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Примерно в 01:02 в Днепре услышали два взрыва. Спустя несколько минут, в 01:08, пришло сообщение о взрыве в Кривом Роге.

Пока неизвестно, это "прилеты", выход ракет противовоздушной обороны или перехват ракет.

Еще один собеседник на одной из окраин Днепра "ничего не слышал".

Время, которое прошло с момента сообщения мониторинговых каналов о пуске ракет до взрывов, позволяет утверждать, что это были крылатые ракеты, а не более скоростные баллистические.

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Утром 25 октября 2023 года ВСУ якобы поразили ракетами ATACMS позицию российской ПВО с тремя зенитными ракетными системами С-400 в Луганской области.

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