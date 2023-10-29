Росія уночі атакувала дронами Хмельницьку область
Росія у ніч проти 29 жовтня знову атакувала дронами Хмельницьку область, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Близько 04:45 Тюрін написав у Facebook, що жителі області "могли чути вибухи". Це працювали Сили протиповітряної оборони, вказав чиновник.
Пізніше він уточнив, що ППО відмінно справилися зі своїм завданням. "Постраждалих немає, пошкоджень цивільної інфраструктури немає", – сказав Тюрін.
ОНОВЛЕНО о 7:50. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 29 жовтня окупанти атакували Україну п'ятьма БпЛА типу Shahed з району міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).
Усі ударні БпЛА противника вдалося знищити у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.
- Кілька днів тому Росія атакувала "шахедами" місто Славуту на півночі Хмельницької області. Президент Володимир Зеленський казав, що росіяни, ймовірно, намагались влучити в атомну станцію, розташовану в сусідньому Нетішині.
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