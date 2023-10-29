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Росія уночі атакувала дронами Хмельницьку область

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 06:21
Росія уночі атакувала дронами Хмельницьку область - Фото
Фото: Нацгвардія
оновлено

Росія у ніч проти 29 жовтня знову атакувала дронами Хмельницьку область, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Об 03:49 в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явилось повідомлення, що на території Хмельницької області зафіксовано ворожі ударні безпілотники.

Близько 04:45 Тюрін написав у Facebook, що жителі області "могли чути вибухи". Це працювали Сили протиповітряної оборони, вказав чиновник.

Пізніше він уточнив, що ППО відмінно справилися зі своїм завданням. "Постраждалих немає, пошкоджень цивільної інфраструктури немає", – сказав Тюрін.

ОНОВЛЕНО о 7:50. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 29 жовтня окупанти атакували Україну п'ятьма БпЛА типу Shahed з району міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Усі ударні БпЛА противника вдалося знищити у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

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Андрій Водяний
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війнадрониХмельницька область
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