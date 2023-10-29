Росія уночі атакувала дронами Хмельницьку область

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Росія у ніч проти 29 жовтня знову атакувала дронами Хмельницьку область, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Об 03:49 в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явилось повідомлення , що на території Хмельницької області зафіксовано ворожі ударні безпілотники.

Близько 04:45 Тюрін написав у Facebook, що жителі області "могли чути вибухи". Це працювали Сили протиповітряної оборони, вказав чиновник.

Пізніше він уточнив, що ППО відмінно справилися зі своїм завданням. "Постраждалих немає, пошкоджень цивільної інфраструктури немає", – сказав Тюрін.

ОНОВЛЕНО о 7:50. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 29 жовтня окупанти атакували Україну п'ятьма БпЛА типу Shahed з району міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Усі ударні БпЛА противника вдалося знищити у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Кілька днів тому Росія атакувала "шахедами" місто Славуту на півночі Хмельницької області. Президент Володимир Зеленський казав, що росіяни, ймовірно, намагались влучити в атомну станцію, розташовану в сусідньому Нетішині.

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