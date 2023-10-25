Президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічної атаки РФ по Хмельницькій області росіяни, найімовірніше, намагались поцілити в атомну електростанцію. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він повідомив, що в місті Славута Хмельницької області триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. "Шахеди" були збиті, але є багато пошкоджених будинків.

"Найбільш імовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС", – сказав Зеленський.

Станом на зараз, за його словами, відомо про 20 травмованих місцевих.

"Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних компаній", – сказав президент.

Читайте також: Підрядники виробників "Кинджалів" уникли санкцій, постачання йдуть з ЄС – The Insider

Він повідомив, що завтра братиме участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС і заявить там про необхідність розширити й посилити санкції проти РФ.

"І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних обʼєктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо", – додав Зеленський.

В ніч проти 25 жовтня російські окупанти вдарили по території поряд із Хмельницькою атомною електростанцією. Через пошкодження лінії електропередач без світла залишились 1860 мешканців Славути та Нетішина.

У Славуті уламки впали на об'єкт критичної інфраструктури, є руйнування та багато постраждалих.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.