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Зеленский: Вероятнее всего, мишенью для дронов россиян этой ночью была Хмельницкая АЭС видео

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 20:15
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Президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночной атаки РФ по Хмельницкой области россияне, вероятнее всего, пытались попасть в атомную электростанцию. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он сообщил, что в городе Славута Хмельницкой области продолжается фиксация всего ущерба от взрыва российских дронов прошлой ночью. "Шахеды" были сбиты, но есть много поврежденных домов.

"Вероятнее всего, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция. Волной от взрыва выбило окна, в том числе на территории АЭС", – сказал Зеленский.

По состоянию на данный момент, по его словам, известно о 20 травмированных местных.

"Этот удар в направлении АЭС – очередное напоминание для всех наших партнеров, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда Россия может обходить мировые санкции. Многие компоненты и в ударных дронах, применяемых российскими террористами, и в ракетах – происхождением из других стран, от разных компаний, в том числе от западных компаний", – сказал президент.

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Он сообщил, что завтра примет участие в заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС и заявит там о необходимости расширить и усилить санкции против РФ.

"И каждый российский удар, а особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов, – это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно", – добавил Зеленский.

  • В ночь на 25 октября оккупанты ударили по территории рядом с Хмельницкой атомной электростанцией. Из-за повреждения линии электропередач без света остались 1860 жителей.
  • В Славуте обломки упали на объект критической инфраструктуры, есть разрушения и много пострадавших.
Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийвойнаславутаХмельницкая АЭС

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