Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область

Россия в ночь на 29 октября снова атаковала дронами Хмельницкую область, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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В 3:49 в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о том, что на территории Хмельницкой области зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Около 4:45 утра Тюрин написал в Facebook, что жители области "могли слышать взрывы". Это работали силы противовоздушной обороны, указал чиновник.

Позже он уточнил, что ПВО отлично справились со своей задачей. "Пострадавших нет, повреждений гражданской инфраструктуры нет", – сказал Тюрин.

Несколько дней назад Россия атаковала "шахедами" город Славута на севере Хмельницкой области. Президент Владимир Зеленский говорил, что россияне, вероятно, пытались попасть в атомную станцию, расположенную в соседнем Нетешине.

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