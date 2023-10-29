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Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 06:21
Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область - Фото
Фото: Нацгвардия

Россия в ночь на 29 октября снова атаковала дронами Хмельницкую область, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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В 3:49 в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о том, что на территории Хмельницкой области зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Около 4:45 утра Тюрин написал в Facebook, что жители области "могли слышать взрывы". Это работали силы противовоздушной обороны, указал чиновник.

Позже он уточнил, что ПВО отлично справились со своей задачей. "Пострадавших нет, повреждений гражданской инфраструктуры нет", – сказал Тюрин.

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Андрей Водяный
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войнадроныхмельницкая область
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