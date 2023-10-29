Росія вночі завдала ракетного удару по Полтавській області

У ніч проти 29 жовтня Росія завдала ракетного удару по Полтавській області, йдеться у повідомленні голови обласної адміністрації Філіпа Проніна.

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"Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає", – написав він.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ракета Х-59 була одна, її запустили з літака Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області РФ.

Її не вдалося збити, але "попередньо без втрат та серйозних наслідків".

Сьогоднішній нічний удар – щонайменше четвертий для Полтавської області з початку місяця.

16 жовтня уламки збитих російських ракет впали на житлові будинки в Миргороді. Тоді пошкодження отримали близько 50 приватних будинків та квартир, троє людей потрапили під завали й були госпіталізовані.

Також повідомлення про вибух під час повітряної тривоги у Миргородській громаді з’явилося 11 жовтня. Тоді ворожих влучань по критичній та цивільній інфраструктурі не було.

Ще один вибух було чути під час повітряної тривоги в ніч з 6 на 7 жовтня.

Росія у ніч проти 29 жовтня також атакувала дронами Хмельницьку область.

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