Россия ночью нанесла ракетный удар по Полтавской области

В ночь на 29 октября Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области, говорится в сообщении главы областной администрации Филиппа Пронина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской инфраструктуры нет", — написал он.

О военной инфраструктуре Пронин ничего не сообщил. Также пока неизвестно, сколько ракет запустила Россия и удалось ли их сбить.

Сегодняшний ночной удар – по меньшей мере четвертый для Полтавской области с начала месяца.

16 октября обломки сбитых российских ракет упали на жилые дома в Миргороде. Тогда повреждения получили около 50 частных домов и квартир, три человека попали под завалы и были госпитализированы.

Также сообщение о взрыве во время воздушной тревоги в Миргородском сообществе появилось 11 октября. Тогда вражеских попаданий по критической и гражданской инфраструктуре не было.

Еще один взрыв был слышен во время воздушной тревоги в ночь с 6 на 7 октября.

Россия в ночь на 29 октября также атаковала дронами Хмельницкую область.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.