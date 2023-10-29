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Россия ночью нанесла ракетный удар по Полтавской области

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 07:39
Россия ночью нанесла ракетный удар по Полтавской области - Фото
Фото: EPA

В ночь на 29 октября Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области, говорится в сообщении главы областной администрации Филиппа Пронина.

"Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской инфраструктуры нет", — написал он.

О военной инфраструктуре Пронин ничего не сообщил. Также пока неизвестно, сколько ракет запустила Россия и удалось ли их сбить.

Сегодняшний ночной удар – по меньшей мере четвертый для Полтавской области с начала месяца.

16 октября обломки сбитых российских ракет упали на жилые дома в Миргороде. Тогда повреждения получили около 50 частных домов и квартир, три человека попали под завалы и были госпитализированы.

Также сообщение о взрыве во время воздушной тревоги в Миргородском сообществе появилось 11 октября. Тогда вражеских попаданий по критической и гражданской инфраструктуре не было.

Еще один взрыв был слышен во время воздушной тревоги в ночь с 6 на 7 октября.

Андрей Водяный
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Полтавская областьракетный ударвойна
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