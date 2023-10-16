Россия ударила ракетами по районам Днепра и Миргорода, ПВО работала под Хмельницким

Российские оккупанты ударили ракетами по районам Днепра и Миргорода, в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбивала "шахеды".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что враг запустил по региону ракеты и беспилотники, были взрывы в Миргородском районе.

Прилетов в гражданскую или критическую инфраструктуру нет, обломки ракеты повредили несколько частных домов, пострадали трое людей, в том числе и десятилетний ребенок, их госпитализировали, погибших нет.

В Днепропетровской области противовоздушная оборона сбила одну ракету, еще одна прилетела в Днепровский район, написал глава ОВА Сергей Лысак.

Хмельницкая ОВА сообщила о работе ПВО по дронам-камикадзе Shahed-136, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Генеральный штаб заявил, что россияне атаковали ракетами Х-59 и "Искандер-М".

13 октября министр обороны Рустем Умеров встретился с командующим Воздушными силами, в частности, они будут работать над "максимальным увеличением" количества мобильных огневых групп против дронов-камикадзе.

11 октября президент Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" сказал, что сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.

В сентябре командующий Воздушными силами показал видео ночной работы мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Тогда в Одесской области были сбиты 32 дрона.

Читайте также: ВСУ: Уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но Россия производит новые

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.