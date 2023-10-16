UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила ракетами по районам Днепра и Миргорода, ПВО работала под Хмельницким

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 08:16
Россия ударила ракетами по районам Днепра и Миргорода, ПВО работала под Хмельницким - Фото
Запуск ракеты "Искандер-М" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили ракетами по районам Днепра и Миргорода, в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбивала "шахеды". 

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что враг запустил по региону ракеты и беспилотники, были взрывы в Миргородском районе. 

Прилетов в гражданскую или критическую инфраструктуру нет, обломки ракеты повредили несколько частных домов, пострадали трое людей, в том числе и десятилетний ребенок, их госпитализировали, погибших нет. 

В Днепропетровской области противовоздушная оборона сбила одну ракету, еще одна прилетела в Днепровский район, написал глава ОВА Сергей Лысак.

Хмельницкая ОВА сообщила о работе ПВО по дронам-камикадзе Shahed-136, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Генеральный штаб заявил, что россияне атаковали ракетами Х-59 и "Искандер-М". 

  • 13 октября министр обороны Рустем Умеров встретился с командующим Воздушными силами, в частности, они будут работать над "максимальным увеличением" количества мобильных огневых групп против дронов-камикадзе.
  • 11 октября президент Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" сказал, что сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.
  • В сентябре командующий Воздушными силами показал видео ночной работы мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Тогда в Одесской области были сбиты 32 дрона.

Читайте также: ВСУ: Уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но Россия производит новые

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный ударднепрхмельницкая областьмиргородShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 