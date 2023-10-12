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ВСУ: Мы уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но РФ производит новые

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 12:34
ВСУ: Мы уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но РФ производит новые - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия производит новые системы противовоздушной обороны, но Силы обороны могут их уничтожать. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг перемещает системы ПВО из глубины территории России, в том числе и во временно оккупированный Крым. 

"Комплексы С-300 и С-400 поражаются ракетами HARM и беспилотниками, российской ПВО становится меньше, они их продолжают производить, но это вынуждает их перемещать из глубины своей территории новые системы", — сказал Игнат.

Он отметил, что Россия имеет полный цикл производства ПВО, однако вопрос в том, насколько быстро она сможет производить новые системы. 

"Комплекс поразить одним ударом невозможно, нужно говорить правду, что именно уничтожается — установка, радар, командный пункт. Помните историю с "уничтожением" Patriot, поцарапали немного его, восстановили, все работает. Не нужно недооценивать российскую ПВО, но мы можем их уничтожать", — резюмировал спикер ВС.

  • 24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ были уничтожены российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" — радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".
  • В ночь на 14 сентября Украина нанесла ракетный удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории. 
  • Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по целях отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Читайте также: "Проверьте квитанции": в Минобороны троллят покупателей российских С-400 

Дмитрий Гриниченко
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