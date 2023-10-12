ВСУ: Мы уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но РФ производит новые

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия производит новые системы противовоздушной обороны, но Силы обороны могут их уничтожать. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, враг перемещает системы ПВО из глубины территории России, в том числе и во временно оккупированный Крым.

"Комплексы С-300 и С-400 поражаются ракетами HARM и беспилотниками, российской ПВО становится меньше, они их продолжают производить, но это вынуждает их перемещать из глубины своей территории новые системы", — сказал Игнат.

Он отметил, что Россия имеет полный цикл производства ПВО, однако вопрос в том, насколько быстро она сможет производить новые системы.

"Комплекс поразить одним ударом невозможно, нужно говорить правду, что именно уничтожается — установка, радар, командный пункт. Помните историю с "уничтожением" Patriot, поцарапали немного его, восстановили, все работает. Не нужно недооценивать российскую ПВО, но мы можем их уничтожать", — резюмировал спикер ВС.

24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ были уничтожены российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" — радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

В ночь на 14 сентября Украина нанесла ракетный удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории.

Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по целях отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Читайте также: "Проверьте квитанции": в Минобороны троллят покупателей российских С-400

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.