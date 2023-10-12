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ЗСУ: Ми знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM та БПЛА. Але Росія виробляє нові

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12.10.2023, 12:34
ЗСУ: Ми знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM та БПЛА. Але Росія виробляє нові - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія виробляє нові системи протиповітряної оборони, але Сили оборони можуть їх знищувати. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог переміщає системи ППО з глибини території Росії, зокрема й у тимчасово окупований Крим.

"Комплекси С-300 і С-400 уражаються ракетами HARM та безпілотниками, російської ППО стає менше, вони їх продовжують виробляти, але це змушує їх переміщувати з глибини своєї території нові системи", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Росія має повний цикл виробництва ППО, проте питання в тому, наскільки швидко вона зможе виробляти нові системи.

"Комплекс вразити одним ударом неможливо, треба говорити правду, що саме знищується — установка, радар, командний пункт. Пам'ятаєте історію зі "знищенням" Patriot, подряпали трохи його, відновили, все працює. Не треба недооцінювати російську ППО, але ми можемо їх знищувати", — резюмував спікер ПС.

  • 24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" — радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".
  • У ніч проти 14 вересня Україна завдала ракетного удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії.
  • Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоС-300с-400Юрій ІгнатHARM
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