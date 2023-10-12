ЗСУ: Ми знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM та БПЛА. Але Росія виробляє нові
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія виробляє нові системи протиповітряної оборони, але Сили оборони можуть їх знищувати. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.
"Комплекси С-300 і С-400 уражаються ракетами HARM та безпілотниками, російської ППО стає менше, вони їх продовжують виробляти, але це змушує їх переміщувати з глибини своєї території нові системи", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що Росія має повний цикл виробництва ППО, проте питання в тому, наскільки швидко вона зможе виробляти нові системи.
"Комплекс вразити одним ударом неможливо, треба говорити правду, що саме знищується — установка, радар, командний пункт. Пам'ятаєте історію зі "знищенням" Patriot, подряпали трохи його, відновили, все працює. Не треба недооцінювати російську ППО, але ми можемо їх знищувати", — резюмував спікер ПС.
- 24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" — радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".
- У ніч проти 14 вересня Україна завдала ракетного удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії.
- Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
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