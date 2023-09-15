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"Перевірте квитанції": у Міноборони тролять покупців російських С-400

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 22:56

Міністерство оборони натякнуло в X (колишньому Twitter), що країни, які купили у Росії комплекси ЗРК С-400 "Тріумф", можливо, даремно витратили гроші.

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"Цікаво, чи зберегли квитанції країни, які купили російські ЗРК С-400 "Тріумф"?" – цікавляться у міністерстві.

Ймовірно, маються на увазі квитанції, які потрібно надати у разі повернення до магазину неякісного товару.

Фото – скриншот
24 серпня 2023 року повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму крилатою ракетою "Нептун" ВМС ЗСУ було знищено російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" та її "очі" – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет".

У ніч проти 14 вересня Україна завдала ракетного удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії. Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілях відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Водночас вважається, що С-400 нібито здатна перехоплювати повітряні цілі зі швидкістю та маневреністю на рівні найкращих світових розробок.

  • У 2017 році Туреччина підписала контракт із РФ на постачання комплексів С-400 на $2,5 млрд, через що США у 2019 році заморозили постачання до Туреччини обладнання для винищувачів п'ятого покоління F-35.
  • Систему ППО С-400 "Тріумф" замовили у Росії також Китай та Індія.
  • Також С-400 знаходяться на бойовому чергуванні в Сирії в районах авіабази Хмеймім та пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ у Тартусі. Авіація Ізраїлю регулярно та практично безперешкодно завдає у цих районах ударів по складах озброєнь терористичних угруповань.

Читайте також: ЗСУ: Комплекси С-300 та С-400, якими РФ може бити по Києву, треба знищувати на позиціях

Сергій Бережний
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війнаміноборониЗРК С-400
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