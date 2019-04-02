США заморозили поставки Турции по истребителям F-35 из-за России

Фото: пресс-служба ВВС США

США заморозили поставки оборудования для истребителей пятого поколения F-35 в Турцию из-за того, что Анкара решила купить у россиян комплексы ПВО С-400 Триумф. Вашингтон требует от властей Турции отказаться от ЗРК из России, пишет служба Би-би-си.

"До тех пор, пока Турция не примет однозначного решения отказаться от покупки российской С-400, мероприятия, связанные с поддержкой боеготовности турецких F-35, прекращаются", - заявили в Пентагоне.

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В 2017 году Анкара подписала контракт с РФ на поставку комплексов С-400 на $2,5 млрд. В Турцию они прибудут в июле.

Минобороны США неоднократно предупреждало Анкару, что С-400 - это угроза безопасности F-35. Американцы опасаются, что радар С-400 научится отслеживать сделанный по стелс-технологии F-35, а это сделает истребитель уязвимым для российской ЗРК.

Турция - партнер США по производству F-35 вместе с рядом других стран НАТО (изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеи для кабины истребителя). Первые два F-35 Турция получила в июне 2018 года, всего заказав 100 таких истребителей в самой дешевой модификации.

Ранее Пентагон прекратил поставки Анкаре тренажеров F-35 для турецких пилотов.

Теперь Пентагон ищет другие источники поставок комплектующих для F-35 - взамен тех, что производит Турция.

Сейчас С-400 стоят на вооружении только армии России. Комплексы заказали в Турции, Китае и Индией, также возможен контракт с Саудовской Аравией.