"Проверьте квитанции": в Минобороны троллят покупателей российских С-400
Министерство обороны намекнуло в X (бывшем Twitter), что страны, которые купили у России комплексы ЗРК С-400 "Триумф", возможно, зря потратили деньги.
"Интересно, сохранили ли квитанции страны, которые купили российские ЗРК С-400 "Триумф"?" – интересуются в министерстве.
Вероятно, имеются в виду квитанции, которые нужно предъявлять при возврате в магазин некачественного товара.
В ночь на 14 сентября Украина нанесла ракетный удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории. Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по целях отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
При этом считается, что С-400 якобы способна перехватывать воздушные цели со скоростью и маневренностью на уровне лучших мировых разработок.
- В 2017 году Турция подписала контракт с РФ на поставку комплексов С-400 на $2,5 млрд, из-за чего США в 2019 году заморозили поставки в Турцию оборудования для истребителей пятого поколения F-35.
- Систему ПВО С-400 "Триумф" заказали у России также Китай и Индия.
- Также С-400 находятся на боевом дежурстве в Сирии в районах авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Авиация Израиля регулярно и практически беспрепятственно наносит в этих районах удары по складам вооружений террористических группировок.
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