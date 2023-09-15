"Проверьте квитанции": в Минобороны троллят покупателей российских С-400

Министерство обороны намекнуло в X (бывшем Twitter), что страны, которые купили у России комплексы ЗРК С-400 "Триумф", возможно, зря потратили деньги.

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"Интересно, сохранили ли квитанции страны, которые купили российские ЗРК С-400 "Триумф"?" – интересуются в министерстве.

Вероятно, имеются в виду квитанции, которые нужно предъявлять при возврате в магазин некачественного товара.

24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

В ночь на 14 сентября Украина нанесла ракетный удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории. Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по целях отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

При этом считается, что С-400 якобы способна перехватывать воздушные цели со скоростью и маневренностью на уровне лучших мировых разработок.

В 2017 году Турция подписала контракт с РФ на поставку комплексов С-400 на $2,5 млрд, из-за чего США в 2019 году заморозили поставки в Турцию оборудования для истребителей пятого поколения F-35.

Систему ПВО С-400 "Триумф" заказали у России также Китай и Индия.

Также С-400 находятся на боевом дежурстве в Сирии в районах авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Авиация Израиля регулярно и практически беспрепятственно наносит в этих районах удары по складам вооружений террористических группировок.

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