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"Проверьте квитанции": в Минобороны троллят покупателей российских С-400

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 22:56
ЗРК С 400 (EPA-EFE Maxim Shipenkov)

Министерство обороны намекнуло в X (бывшем Twitter), что страны, которые купили у России комплексы ЗРК С-400 "Триумф", возможно, зря потратили деньги.

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"Интересно, сохранили ли квитанции страны, которые купили российские ЗРК С-400 "Триумф"?" – интересуются в министерстве.

Вероятно, имеются в виду квитанции, которые нужно предъявлять при возврате в магазин некачественного товара.  

Фото – скриншот
24 августа 2023 года сообщалось, что во временно оккупированном Крыму крылатой ракетой "Нептун" ВМС ВСУ была уничтожена российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и ее "глаза" – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет".

В ночь на 14 сентября Украина нанесла ракетный удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории. Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по целях отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

При этом считается, что С-400 якобы способна перехватывать воздушные цели со скоростью и маневренностью на уровне лучших мировых разработок. 

  • В 2017 году Турция подписала контракт с РФ на поставку комплексов С-400 на $2,5 млрд, из-за чего США в 2019 году заморозили поставки в Турцию оборудования для истребителей пятого поколения F-35.
  • Систему ПВО С-400 "Триумф" заказали у России также Китай и Индия.
  • Также С-400 находятся на боевом дежурстве в Сирии в районах авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Авиация Израиля регулярно и практически беспрепятственно наносит в этих районах удары по складам вооружений террористических группировок. 

Читайте также: ВСУ: Комплексы С-300 и С-400, которыми РФ может бить по Киеву, надо уничтожать на позициях

Сергей Бережной
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ЗРК С-400войнаминобороныС-400 Триумф
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