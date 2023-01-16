ВСУ: Комплексы С-300 и С-400, которыми РФ может бить по Киеву, надо уничтожать на позициях
Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что комплексы С-300 и С-400, которыми РФ начала обстреливать наземные цели, необходимо уничтожать на позициях. Об этом он сообщил на брифинге в медиацентре Укринформа.
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По его словам, ракеты этих комплексов являются угрозой для Украины, а поэтому лучшим вариантом будет их уничтожение прямо на позициях, откуда они наносят удары.
Он отметил, что россияне стали чаще использовать комплексы для ударов по наземным целям, что говорит о дефиците баллистических ракет у противника, а боеприпасов для С-300 у оккупантов достаточно, так как они сами производят их.
Игнат заявил, что С-400 является новым комплексом, а дальность его удара составляет сотни километров.
- 4 января армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.
- Также оккупанты нанесли удар по жилой застройке в Киевской области.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия ударила по Киеву из зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", или более привычного по войне С-300.
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