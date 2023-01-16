UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Комплексы С-300 и С-400, которыми РФ может бить по Киеву, надо уничтожать на позициях

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 15:53
ВСУ: Комплексы С-300 и С-400, которыми РФ может бить по Киеву, надо уничтожать на позициях - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что комплексы С-300 и С-400, которыми РФ начала обстреливать наземные цели, необходимо уничтожать на позициях. Об этом он сообщил на брифинге в медиацентре Укринформа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ракеты этих комплексов являются угрозой для Украины, а поэтому лучшим вариантом будет их уничтожение прямо на позициях, откуда они наносят удары. 

Он отметил, что россияне стали чаще использовать комплексы для ударов по наземным целям, что говорит о дефиците баллистических ракет у противника, а боеприпасов для С-300 у оккупантов достаточно, так как они сами производят их. 

Игнат заявил, что С-400 является новым комплексом, а дальность его удара составляет сотни километров. 

Читайте также: Ракеты по Киеву запускали с севера, они летели по баллистической траектории — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар С-300 обстрелы с-400 воздушные силы Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 