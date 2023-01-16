ВСУ: Комплексы С-300 и С-400, которыми РФ может бить по Киеву, надо уничтожать на позициях

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что комплексы С-300 и С-400, которыми РФ начала обстреливать наземные цели, необходимо уничтожать на позициях. Об этом он сообщил на брифинге в медиацентре Укринформа.

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По его словам, ракеты этих комплексов являются угрозой для Украины, а поэтому лучшим вариантом будет их уничтожение прямо на позициях, откуда они наносят удары.

Он отметил, что россияне стали чаще использовать комплексы для ударов по наземным целям, что говорит о дефиците баллистических ракет у противника, а боеприпасов для С-300 у оккупантов достаточно, так как они сами производят их.

Игнат заявил, что С-400 является новым комплексом, а дальность его удара составляет сотни километров.

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Дмитро Гриниченко

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