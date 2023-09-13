Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал видео ночной работы украинских мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Во время ночной атаки в Одесской области были сбиты 32 ударных дрона.

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"За этой цифрой – титанический труд украинских защитников. Особо хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп! С каждым днем их точность растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент сбития ударных БПЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны", – написал Олещук.

Он подчеркнул, что это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект в соответствии с типом воздушных целей.

"Простыми словами, воздушные силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "шахеды", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет", – добавил он.

Российские оккупанты в ночь на 13 сентября атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны сбили 32 "шахеда".

Позже появились фото и видео последствий удара россиян дронами-камикадзе по портам в Одесской области в ночь на 13 сентября.

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