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Командувач показав відео роботи вогневих груп по "шахедах". Ракети бережуть для авіації РФ видео

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13.09.2023, 16:43
Відео: Олещук
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Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав відео нічної роботи українських мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Під час нічної атаки на Одещині було збито 32 ударних дрона.

"За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони", – написав Олещук.

Він наголосив, що це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект відповідно до типу повітряних цілей.

"Простими словами, Повітряні сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", – додав він.

  • Російські окупанти в ніч проти 13 вересня атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили 32 "шахеди".
  • Згодом з'явилися фото та відео наслідків удару росіян дронами-камікадзе по портах на Одещині в ніч проти 13 вересня.
Оксана Житнюк
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війнадронМикола Олещукповітряні силиппо
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