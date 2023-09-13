Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав відео нічної роботи українських мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Під час нічної атаки на Одещині було збито 32 ударних дрона.

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"За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони", – написав Олещук.

Він наголосив, що це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект відповідно до типу повітряних цілей.

"Простими словами, Повітряні сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", – додав він.

Російські окупанти в ніч проти 13 вересня атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили 32 "шахеди".

Згодом з'явилися фото та відео наслідків удару росіян дронами-камікадзе по портах на Одещині в ніч проти 13 вересня.

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