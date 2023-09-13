З'явилися фото та відео наслідків удару росіян дронами-камікадзе по портах на Одещині в ніч проти 13 вересня. Відповідні знімки та запис опублікували Сили оборони півдня України.
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Ворог запускав безпілотники з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Було запущено 44 дрони-камікадзе Shahed-136.
Постраждала портова інфраструктура регіону, були пожежі.
ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, попри все, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж торік.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
- У ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.
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