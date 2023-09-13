З'явилися фото та відео наслідків удару росіян дронами-камікадзе по портах на Одещині в ніч проти 13 вересня. Відповідні знімки та запис опублікували Сили оборони півдня України.

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Ворог запускав безпілотники з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Було запущено 44 дрони-камікадзе Shahed-136.

Постраждала портова інфраструктура регіону, були пожежі.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

У ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.

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