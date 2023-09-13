Появились фото и видео последствий удара россиян дронами-камикадзе по портам в Одесской области в ночь на 13 сентября. Соответствующие снимки и запись опубликовали Силы обороны юга Украины.
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Враг запускал беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Были запущены 44 дрона-камикадзе Shahed-136.
Пострадала портовая инфраструктура региона, были пожары.
СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
- В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.
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