Появились фото и видео последствий удара россиян дронами-камикадзе по портам в Одесской области в ночь на 13 сентября. Соответствующие снимки и запись опубликовали Силы обороны юга Украины.

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Враг запускал беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Были запущены 44 дрона-камикадзе Shahed-136.

Пострадала портовая инфраструктура региона, были пожары.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.

Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. Погиб мужчина.

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