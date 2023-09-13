Одеську область атакували дронами 4,5 години. ППО збила 32 "шахеди", але є прильоти — ЗСУ

Російські окупанти в ніч проти 13 вересня атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136 4,5 години. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що ворог вкотре вдарив по портах на Дунаї. Сили протиповітряної оборони збили 32 "шахеди".

Зафіксовано прильоти по припортовій інфраструктурі, пошкоджено нежитлові будівлі, почалася пожежа на стоянці вантажівок, її ліквідували рятувальники.

Постраждали семеро водіїв, їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня важкості.

Крім цього, близько 03:27 ночі на тлі повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного та Укрінформу.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів у Сумах немає.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Загинув чоловік.

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