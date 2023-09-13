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Одеську область атакували дронами 4,5 години. ППО збила 32 "шахеди", але є прильоти — ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 07:47
Одеську область атакували дронами 4,5 години. ППО збила 32
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти в ніч проти 13 вересня атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136 4,5 години. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Військові заявляють, що ворог вкотре вдарив по портах на Дунаї. Сили протиповітряної оборони збили 32 "шахеди".

Зафіксовано прильоти по припортовій інфраструктурі, пошкоджено нежитлові будівлі, почалася пожежа на стоянці вантажівок, її ліквідували рятувальники.

Постраждали семеро водіїв, їх госпіталізували з пораненнями різного ступеня важкості.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.

Крім цього, близько 03:27 ночі на тлі повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного та Укрінформу.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів у Сумах немає.

Дивіться також: Севастополь струсонули потужні вибухи: фото та відео ракетних ударів

Дмитро Гриниченко
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